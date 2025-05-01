Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara\'da Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirdiği programı kapsamında bir kafeyi ziyaret etti. Kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, bir süre kafede vakit geçirdikten sonra ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde bazı yetkililer de eşlik etti.
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