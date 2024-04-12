Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki teleferik kazasını yakından takip ediyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki teleferik kazasını yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya\'daki teleferik kazasını yakından takip ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valilikten anlık bilgi aldığını açıkladı.

12.04.2024 23:38
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valilikten anlık bilgi aldığını açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaza sonrası mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için İçişleri Bakanlığının yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki teleferik kazasını yakından takip ediyor - Son Dakika

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