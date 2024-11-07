Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde Puskas Arena Stadyumu'nda düzenlenen zirve sonrasında liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Burada çekilen aile fotoğrafındaki liderler arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Hollanda Başbakanı Dick Schoof bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fotoğrafı çekilirken Orban ve Macron ile sohbet ettiği görüldü.