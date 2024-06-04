Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun gerçekleştiği Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti. Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere yola çıkmıştı.

04.06.2024 16:50
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Heyette astronotlar Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt yer aldı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti - Son Dakika

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