Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Heyette astronotlar Alper Gezeravcı, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt yer aldı.