Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu Şantiyesini Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti.
AK Parti'nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti" denildi.
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