Yeni Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Yeni Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Yeni Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu, 500 kişilik 3 altyapı salonuyla göz doldurduğunu bildirdi.

29.09.2024 18:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu, 500 kişilik 3 altyapı salonuyla göz doldurduğunu bildirdi.

Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı öncesinde yapılan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışındaki konuşmasında, burada sadece modern spor kompleksi değil aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettiklerini söyledi.

Burada sporcuların oynadıkları maçlarla tarih ve destan yazacağını, milletçe herkesin göğsünü kabartan başarılara imza atacaklarını dile getiren Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacağını kaydetti.

Erdoğan, "Merkezimiz, 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonlarıyla gerçekten göz dolduruyor. Ayrıca merkezimizde 417 adet otomobil, 25 adet otobüs kapasitesine sahip otopark alanı bulunuyor." diye konuştu.

Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezleri ve fitness salonuyla bu tesisin spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonunun da burada hizmet vereceğini vurguladı.

Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin bir diğer özelliğinin de 8 derslikli toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesi olduğunun altını çizerek, genç yetenekleri bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacaklarını bildirdi.

Böylece gençlerin gerçek basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacaklarına işaret eden Erdoğan, basketbol kütüphanesi ve müzesiyle gençlerin ufkunu genişleteceklerini söyledi.

Erdoğan, merkezin inşasında sıfır atık vizyonuna ve çevre dostu olmasına özen gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, "15 bin metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 150 bin metrekare büyüklüğe sahip Basketbol Gelişim Merkezi her bakımdan İstanbul'umuza yakışan, İstanbul'un marka değerini arttıran bir eser oldu. Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisinin Türk basketboluna hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Merkezin inşasında emeği geçenleri, başta Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ekibini ve tüm alın teri olanları canıgönülden tebrik ettiğini belirten Erdoğan, "Bu önemli spor kompleksini ülkemize kazandıran Çevre Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Türkiye Basketbol Federasyonuna ve yüklenici firmalara şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan, gençlerden bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Merkezimizin açılışını, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla yapıyoruz. Birazdan kupa maçına çıkacak, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımlarımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. Her iki takımımızın taraftarlarına ve basketbol tutkunlarına şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından final maçını izlemek için protokoldeki yerine geçti.

Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile bazı davetliler katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Basketbol Gelişim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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