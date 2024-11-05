Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek\'te Ürkün Anıtı\'na çelenk bıraktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ürkün Anıtı'na çelenk bıraktı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bişkek'te, Ürkün Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti. Erdoğan, Aytmatov'un kabri başında Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.