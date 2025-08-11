Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 80'inci yıl dönümü etkinliğine video mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 80'inci yıl dönümü etkinliğine video mesaj gönderdi Açıklaması

11.08.2025 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşunun 80'inci Yıldönümü etkinliğine video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM'nin teşkilinin 80. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, BM'nin, kurulduğu 1945'ten bu yana temel hedefleri olan, küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla, Birleşmiş Milletler'i uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek, geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız.

Türkiye, Sayın Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan 'Birleşmiş Milletler 80 Girişimi' de dahil tüm reform çabalarına destek vermeye, Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmekte kararlıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas alan 'Dünya beşten büyüktür' şiarımızı yinelemek suretiyle 'Daha adil bir dünya mümkün' diyoruz. Bu noktada üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları ivedilikle atmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerken sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA

