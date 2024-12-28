Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllık 37 milyar dolar ihracat yapan, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücünü sürdürmeyi önemsediklerini belirterek, "Bu sektörlerde 2024'ün son aylarındaki istihdam düzeyini 2025'te koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin son 22 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü, asgari ücretteki reel artışın ise yıllık ortalama yüzde 5,6 ile büyümenin üstünde olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'de 630 doları bulan asgari ücretin, gelişmekte olan pek çok ülkeden daha yüksek seviyede olduğunu belirten Erdoğan, "Enflasyon hedeflerimiz inşallah tek tek gerçekleştikçe vatandaşlarımız alım güçlerindeki artışı daha net görebilecek. 2025 yılı için bu konuda da umutluyuz." diye konuştu.

İstihdam düzeyini koruyan KOBİ'lere destek ödemesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nda görüşülen paketi kamuoyuyla paylaşmak istediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı ocak ayında KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Erdoğan, ödül alan firmaları, iş adamlarını, girişimcileri tebrik ederek, sözlerini "Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 2025'in tüm halkımız için, iş adamlarımız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla." diyerek tamamladı.

Programdan notlar

Programda, BTSO ile Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) tanıtım filmi izletildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracat" kategorisinde 9 firmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Sektör Liderleri" kategorisinde 17 firmaya ödüllerini verdi.

"Gelir Vergisi" kategorisinde 3, "Kurumlar Vergisi" kategorisinde 3 ve "Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde ise 5 firmaya ödülleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'nın sembolü çınar ağacının kendisine hediye olarak takdim edilmesinin ardından beraberindekilerle TEKNOSAB'da üretime başlayan 15 yeni firma için kurdele kesti.

(Bitti)