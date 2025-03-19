Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçileri Kabul Edecek ve Çiftçilerle İftar Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Güven Mektupları Takdim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul edecek.
Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar yapacak.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45/16.15/19.06)
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