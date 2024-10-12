Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.
Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.
Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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