Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ''CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz.'' ifadelerini kullandı.

23.04.2024 20:32  Güncelleme: 21:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

ÖZGÜR ÖZEL'LE KISA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Erdoğan, resepsiyon kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aralarında bulunduğu siyasi isimlerle kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da objektiflere takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, CHP lideri Özel'le yaptığı kısa görüşme sonrası "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

İşte resepsiyondan görüntüler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile TBMM'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi: Haftaya bir araya geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Aytekin İslamoğlu: Daha çok gelecek öyle tek başına herşeye karar vermek yok 18 25 Yanıtla
  • Ender seker: Koltuğuda verecek daha 10 27 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Gitme Özgür sakın o hatayı yapma arkandan bir dünya dedikodu yaparlar sonra. 5 23 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Ünlü ekonomisit ben söyledim oldu yok artık 6 15 Yanıtla
  • ece handem: Sizi böyle, bi arada görmek, çok istiyoruz. Umarım uzlaşma sağlanır 4 2 Yanıtla

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