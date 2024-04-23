Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'LE KISA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Erdoğan, resepsiyon kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aralarında bulunduğu siyasi isimlerle kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde CHP lideri Özgür Özel'in yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da objektiflere takıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, CHP lideri Özel'le yaptığı kısa görüşme sonrası "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

İşte resepsiyondan görüntüler: