(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye ziyaretinin ne zaman olacağına" yönelik soruya, "Yakın zamanda CHP'ye gideceğim"' yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'ye ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, "Yakın zamanda CHP'ye gideceğim" dedi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Ziyaretine İlişkin 'Yakın Zamanda CHP'ye Gideceğim' Dedi - Son Dakika
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