Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerle iftar programında bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde çiftçilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer." inancıyla çiftçilerin yanında olacaklarını söyledi.

Cennet vatanda 606 çeşit tarım mahsulü yetiştiğini bildiren Erdoğan, "Bunların birçoğunda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılar durumdayız. Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün gerçekleri değil, uluslararası kuruluşlar da yalanlıyor." diye konuştu.

Erdoğan, bu raporlara göre Türkiye'nin hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise 7'nci sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Sebze üretiminde dünyada 3'üncü, meyvede 4'üncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3'teyiz. Çiğ sütte dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da 1'inciyiz. Tavuk etinde dünyada ilk 10'da, Avrupa'da 2'nciyiz. Yumurtada dünyada yine ilk 10'da, Avrupa'da zirvedeyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa'da 2'nci sıradayız." bilgisini verdi.

"Tescil ettiğimiz ata tohumları çeşit sayısını 49'a çıkardık"

Bir diğer çarpıcı rakam olarak 2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılayı üç kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttiklerini belirten Erdoğan, "Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tescil ettiğimiz ata tohumları çeşit sayısını 49'a çıkardık. Allah'a hamdolsun." şeklinde konuştu.

Erdoğan, tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara ve iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen Türkiye'yi tarımda oldukça iyi bir yere getirdiklerini vurgulayarak, "Şu gerçeği bugün bir kez daha sizlerin aracılığıyla vurgulamak istiyorum. Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi. İnşallah hiçbir zaman bitmeyecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama biten, meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Biten, 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' diyen elitist zihniyetin kibri olacak. Biten, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımıza yaptıkları gibi yazması, örtüsü, çarşafı, fistanı, şalvarıyla Anadolu kadınına tepeden bakanların şişirilmiş egoları olacak. Biten, mübarek Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak. Biten, kamusal alanda milletin inancına özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi jakobenlerin dayatmaları olacak. Bu ülkenin kaptan köşkünde çiftçisini, üreticisini, çobanını kendisine dost ve yoldaş bilen Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe millete parmak sallayan kibir abidelerinin hevesleri kursaklarında kalmaya devam edecek."

"Sahtecilik yapanları, vatandaşımızı kandırmaya çalışanları artık anlık olarak ifşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sağlıklı, kaliteli, güvenilir gıdaya erişmesinin önceliklerinin başında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımız, sizlerin ürettiği ürünleri vatandaşlara sahtecilikle, taklitle satanlara karşı sürekli sahada denetim yapıyor. Denetim sonucu gıdada sahtecilik yapanları, vatandaşımızı kandırmaya çalışanları cezalandırdığımız gibi artık anlık olarak da ifşa ediyoruz." diye konuştu.

Ayrıca restoranlar, kafeler gibi yiyecek içecek hizmeti sunan iş yerlerinde karekod uygulamasını geçen yıldan itibaren zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Zirai ilaçta da taze sebze ve bunun yanında meyvede hasat öncesi ve sonrasında kalıntı kontrolü denetimlerimizi yapıyoruz. 'B-Reçete' adını verdiğimiz yeni uygulamayla artık hangi üründe ne miktarda bitki koruma ürünü kullanılacağı belirlenecek ve satışı ona göre yapılacak. Bu denetimlerin yanında fahiş fiyatla da mücadelemiz devam ediyor. Ramazanın manevi atmosferine haksız kazanç gölgesi düşürenlere, vatandaşımızın sofrasından ekmeğini çalanlara karşı müsamahasız olacağımızın bilinmesini isterim." görüşlerini aktardı.

Erdoğan, fırsatçıların sayısının az olduğunu, bu mübarek günlerde indirim yapan işletmelerin sayısının da bir hayli fazla olduğunu söyleyerek, hem vatandaşın uygun fiyatla ürün almasını sağlayıp hem de enflasyonla mücadelede kendilerine destek olan işletmelere teşekkür etti.

"Bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz"

2024'te başladıkları üretim planlamasında bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Erdoğan, "Planlamayla artık hangi ürünün nerede, ne kadar ekileceğini belirliyoruz. Bunu sadece bitkisel üretimde değil, hayvancılıkta da hayata geçirdik. Bunun için özellikle besi ve süt üretim bölgeleri planladık. Yani destek modelimiz kapsamında hayvancılık desteklerinin ödemesini geçtiğimiz sene yapmıştık. Şimdi de bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek tuz çalısını da meralarımızla buluşturuyoruz. İnşallah bunu da bütün mera alanlarında en kısa zamanda uygulayacağız. Tıpkı organize sanayi bölgeleri gibi organize tarım bölgesi yatırımlarımıza da son sürat devam ediyoruz."

Erdoğan, 14 organize tarım bölgesinde üretime başladıkları bilgisini paylaşarak, "Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçeceğiz. Bütün bu yatırımlarımızın şehirlerimize, üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

(Sürecek)