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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta cuma namazı kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Yıldız Camisi'nde kıldı. Erdoğan, camiden çıkışta vatandaşlarla sohbet etti ve daha sonra Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş\'ta cuma namazı kıldı
05.01.2024 - 14:30,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Yıldız Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan, cuma namazı için Yıldız Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından " Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geçti.

Kaynak: AA
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