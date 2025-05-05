Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ABD Başkanı değerli dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi.

05.05.2025 21:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün ABD Başkanı değerli dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ABD Başkanı değerli dostum Sayın Donald Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi oldukça verimli, kapsamlı ve samimiydi. Görüşmemizde, Gazze'de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya- Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik. Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump'ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım. Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD'ye davet etti. İnşallah dostum Trump'la kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyor, görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'la yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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