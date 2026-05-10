CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

10.05.2026 14:20
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Anneler günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

2- BAKAN GÖKTAŞ'TAN HUZUREVİ SAKİNLERİNE ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, -ANNELER Günü nedeniyle Sarıyer'de bulunan İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Büyük emek veren bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Özellikle 'Aile Yılı'nda, 'Aile Nüfus 10 Yılı'nda anneliğin babalığın tekrar itibar kazandığı, birlik beraberlik ve dayanışmanın güçlü olduğu bir Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü dolayısıyla Sarıyer İzzet Baysal Huzurevi'ne bir ziyaret etti. İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşlik ettiği ziyarette huzurevi sakinleri bir araya gelerek anneler gününü kutlayan Bakan Göktaş, onlarla birlikte çey içip sohbet etti.

'GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSUMUZU TEŞVİK ETMEK ADINA PEK ÇOK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Öncelikle bütün annelerimizin anneler gününü kutlamak istiyorum. Biz de bugün İzzet Baysal Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'mizde annelerimizle, büyüklerimizle beraber anneler gününü kutluyoruz. Onlara sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Devletimiz kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyor. Aslında baktığımız zaman biliyorsunuz hem aile yılındayız hem de önümüzdeki 10 yılı aile ve nüfus 10 yılı ilan ettik. Nüfusumuz yaşlanıyor ama aynı zamanda biz genç ve dinamik nüfusumuzu teşvik etmek adına pek çok çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda da özellikle annelere yönelik doğum izinlerimizi 6 aya uzattık biliyorsunuz. Babalık iznimizi 2 haftaya uzattık. Koruyucu ailelere yönelik ilk defa bir izin sürecine girdik. Diğer yandan şehit annelerimizle bir araya geldik. Engelli annelerimiz ve büyük vefa gösteren bütün annelerimize yönelik pek çok çalışmalar bulunuyor. Onların da bu vesileyle gününü kutlamak istiyorum. Büyük emek veren bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Özellikle 'Aile Yılı'nda, 'Aile Nüfus 10 Yılı'nda anneliğin babalığın tekrar itibar kazandığı, birlik beraberlik ve dayanışmanın güçlü olduğu bir Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda huzurevi sakinleri, kendi hazırladıkları el emeği bir tabloyu Bakan Göktaş'a takdim etti. Huzurevinden ayrılmadan önce yaşlıların taleplerini de dinleyen Bakan Göktaş, sakinlerin çok istediği Çanakkale gezisi için söz verdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

