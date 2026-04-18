Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği

18.04.2026 23:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, forum kapsamında Suriye, Moldova, Azerbaycan, Slovenya, Komorlar Birliği, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ile görüştü - Erdoğan, Katar Emiri ile Pakistan, Gürcistan ve Libya Milli Birlik Hükümeti başbakanlarının yanı sıra IKBY Başkanı, AGİT Genel Sekreteri ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Görüşmelerinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele alan Erdoğan, forum kapsamında ayrı ayrı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Öte yandan Erdoğan, forum kapsamında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu da kabul etti.

Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Gürcistan, Diplomasi, Pakistan, Slovenya, Etkinlik, Burundi, Moldova, Güncel, Suriye, Libya, Katar, Son Dakika

Advertisement
