Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı Mesajı: "İttifakımızın Surlarında Gedik Açılmasına Fırsat Vermeyeceğiz"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır. Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videokonferans üzerinden düzenlenen bayramlaşma programında 81 ilin parti teşkilatına seslendi.

Erdoğan'ın bayramlaşma programında yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:

" Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak zorundadır"

"Kurban bayramımızı Filistin topraklarında katliamların yaşandığı dönemde idrak ediyoruz. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Soykırımcı İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizin acısı hepimizin yüreğini dağlıyor. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Netanyahu'nun durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz.

İnsanlarımızın arasında dostluğun tesis edilmesini canı gönülden arzu ediyoruz. AK Parti olarak halın ve hakkın rızasını kazanmak için yürüttüğümüz mücadelede bu anlayış ile hareket ettik. Kibri, yıkıcılığı yanımıza yaklaştırmadık.

"Muhalefet cenahında yıkıcı bir dil yerine artık olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti gelmiştir"

Biz gerilim kavga münakaşa peşinde olmadık, bugün de değiliz. Bizim yolumuz millete hizmet yoludur. Bütün Türkiye'yi kardeş olarak görüyor her insanımızı bağrımıza basıyoruz. Seçimsiz 4 yılı Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserlerle, reformlarla dolu dolu geçirerek bir tek günün bile heba olmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye'nin, seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasitesiyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Muhalefet cenahında yıkıcı, provakatif bir dil yerine artık farklı üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir. Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa, Türkiye de o derece güvende olacaktır. Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve İttifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz."