Erdoğan\'dan Hicri Yılbaşı Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bütün islam aleminin Hicri 1448'inci yılını sanal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hicri 1448'inci yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.