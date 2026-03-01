Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'ın Öldürülen Dini Lideri Hamaney İçin Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayımlayarak, İran halkına başsağlığı diledi. Erdoğan, bölgedei çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye'nin çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Komşumuz İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."