Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Mehmet Tozun ve şehit Polis Memuru Mustafa Akgül'ün ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Tozun'un ile Adana'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Akgül'ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı - Son Dakika
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