Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin imarı yanında, Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz."
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Özel, ayrıca yerel seçimlerde aday belirleme sürecini ve İstanbul'daki anket sonuçlarını değerlendirdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e adaylıktan çekilme çağrısı yaptı ve sahte pankartlara tepki gösterdi. Ayrıca, Turhan Çömez'in alacağı oy kaybettirmeye yönelik bir oy olduğunu belirtti.
Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen baba, 20 yıl sonra hakkında açılan dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunması ve müşteki avukatının talepleri de duruşmada yer aldı.
TRT Belgesel'de yayınlanan 'Oyunbozan' belgeselinin dördüncü bölümü olan 'Gökbey', Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel maksat helikopteri olan 'Gökbey'in üretim sürecini ve testlerini anlatıyor. Belgeselde, helikopterin çift motorlu ve tek motorlu test süreçleri grafikler, animasyonlar ve görüntüler eşliğinde izlenebilecek.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, T.T. idaresindeki otomobil ile V.T.'nin kullandığı pikap çarpıştı. Kazada, araçlar kullanılamaz hale gelirken, sürücü V.T. ile yolculardan H.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek onların beklentilerini dinledi ve mahallelerin sorunlarını çözmek için destek sözü verdi. Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli Kongre Merkezi Mitingi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek CHP'ye kazandırmak için çalışanlara karşı yakınlarını ikaz edeceklerini söyledi. Erdoğan, seçimlerde oy kaybına izin vermeyeceklerini vurguladı ve vatandaşları sandığa gitmeye teşvik etti.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen Ramazan şenliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Başkan Abdulkadir Şahiner'in yanından ayrılmayan çocuklar, fotoğraf çektirmek için izdiham oluşturdu. Şenlikte çocuklara pamuk şekeri, oyuncak ve balon dağıtılırken, yetişkinlere ise Osmanlı şerbeti ve çay ikramı yapıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, Uşak'ta esnafı ziyaret etti ve sıkıntılarını dinledi.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Tekkeköy'de vatandaşlarla buluşarak Samsun'un 17 ilçesinin tamamıyla el ele vererek hizmet edeceklerini belirtti ve Cumhur İttifakı'nın tercih edildiğini söyledi.
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