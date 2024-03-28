Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem bölgesinin imarı yanında, Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz."

Yusuf Alemdar, Erenler'de seçim çalışmalarını sürdürdü

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Erenler ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek onların beklentilerini dinledi ve mahallelerin sorunlarını çözmek için destek sözü verdi. Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halit Yaylalı da eşlik etti.