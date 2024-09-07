Kocaeli'nde Depreme Hazırlık Vurgusu - Son Dakika
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Kocaeli'nde Depreme Hazırlık Vurgusu

Kocaeli\'nde Depreme Hazırlık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, depreme hazırlığın Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurgulayarak, '6 Şubat Asrın Felaketi'nden sonra devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Kocaeli'de yapılan yatırımların toplam değerinin 350 milyar lirayı aştığını belirtti ve gençleri vatanına bağlılık konusundaki kararlılıkları için kutladı.

07.09.2024 18:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat Asrın Felaketi'yle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız." dedi.

Erdoğan, Kocaeli'nde Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenindeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

"Bu anlamlı buluşmada, bu muhteşem güzel hastanemizi tüm Gölcük'ün, Kocaeli'nin emrine amade kılıyoruz." diyen Erdoğan, Gölcük'le birlikte Kocaeli'nin tüm ilçelerine ve mahallelerine selamlarını ve sevgilerini gönderdiğini, bugün Kocaeli'nde dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, toplu açılış töreninden önce 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda gençlerle buluştuklarını aktararak, "Muhabbetin ve kardeşliğin hakim olduğu muhteşem bir atmosferde, yüreği ülkesi ve milleti için çarpan gençlerimizle bir araya geldik. Vatanına, milletine, davasına, inanç değerlerine bağlı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının güvencesi olan tüm gençlerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim bizlere böylesi gençlerin eksikliğini yaşatmasın diyorum." diye konuştu.

Programın ardından Gölcüklü kardeşleriyle beraber olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öncelikle bundan 25 sene evvel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Merkez üssü Gölcük olan depremin üzerinden 25 yıl geçse de acısı halen tazedir. '6 Şubat Asrın Felaketi'yle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin."

Mitinge katılan vatandaşların kendisine sevgi gösterisinde bulunmaları üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, ben de sizin yanınızdayım." ifadesini kullandı.

Kocaeli halkına şükran borcunu ödemek istediğini dile getiren Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden 2 gün önce Kocaeli'ne geldiklerini, son mitinglerinden birini burada yaptıklarını, Kocaeli'nden tercihini gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istediğini kaydetti.

"Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor"

Kocaelili ve Gölcüklülerin kendilerini yine mahcup etmediklerinin altını çizen Erdoğan, "'Durmak yok, yola devam' diyen tüm Kocaelili ve Gölcüklü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar dualarınızla, desteğinizle daima yanımızda oldunuz. Biz de Kocaeli ve Gölcük için aşkla koştuk, büyük bir tutkuyla çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için kamu yatırımları, belediye yatırımları ve özel sektör yatırımlarıyla her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımlarının toplam değeri 78 milyar lirayı aşıyor. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar çok farklı alanlarda 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada, eş zamanlı olarak pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı'nın birinci aşamasının ihalesini haziran ayında yaptık. Proje bedeli 75,5 milyar lira olan 28,5 kilometre uzunluğundaki bu hattın tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcu taşınacak. İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz. Gebze- Darıca Sahil Metro Hattı'mızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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