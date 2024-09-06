Erdoğan: Türkiye OECD'de Eğitimde Teknolojik Altyapıda Üst Sıralarda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer aldığını belirtti. Bu açıklama, ülkenin eğitim sisteminde dijitalleşme ve teknoloji entegrasyonu adına atılan adımları vurgulamakta ve Türkiye'nin global eğitim standartlarına uyum sağlama çabalarını güçlendirmektedir.
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7.09.2024 05:39:43. #1.11#
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