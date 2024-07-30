Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin köklü tarihi ve kültürel bağlardan güç alan ilişkilerinin savunma sanayi, ekonomi, enerji başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, G20 ve MIKTA gibi uluslararası platformlarda daha etkin işbirliği yapması gerektiğini belirten Erdoğan, Filistin topraklarındaki İsrail zulmünün bir an önce durdurulması ve Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılması için İslam ülkelerinin gayretlerini daha da artırmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.