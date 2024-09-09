Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enflasyonu düşürerek ekonomik büyüme hedeflediğini belirtti. Enflasyonun azalmasıyla birlikte yatırım ortamının iyileşeceğini, rekabetin güçleneceğini ve istikrarlı yüksek büyümenin sağlanacağını ifade etti. Bu stratejiyle Türkiye'nin ekonomik istikrarını artırmayı amaçladığını vurguladı.
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9.09.2024 23:46:43. #1.13#
SON DAKİKA: Enflasyon Düştükçe Büyüme Artacak - Son Dakika
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