Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 1381 engelli öğretmenin atamasını yapacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde fırsat eşitliğini, yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler için de en temel ilke olarak benimsediklerini söyledi.

Engelli öğretmenlerin istihdamı noktasında tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor, sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitime yaptıkları yatırımların meyvelerini kısa sürede toplamaya başladıklarını belirterek, Aralık 2023'te yayımlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporuna göre, Türkiye'nin, son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanındaki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri olduğunu kaydetti.

"Araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke olduk"

Geçen yılın son ayında açıklanan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 raporunda, Türkiye'nin hem kısa hem de uzun vadede eğitim performansını önemli ölçüde yükselttiğinin göze çarptığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu raporda bilhassa 4. ve 8. sınıf düzeyindeki sonuçlar Türkiye'nin başarı grafiğinin yukarı yönlü seyrettiğini ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 4. sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında birinci, matematik alanında ise ikinci sırada yer aldı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri de dahil, araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke olduk. Aynı rapora göre 8. sınıf düzeyinde OECD üyesi ülkeler içinde puanını en fazla artıran birinci ülke olan Türkiye, 44 ülke arasında matematikte 13, fen bilimlerinde ise 7. sıraya yerleşti. Tüm alanlarda ve tüm sınıf düzeylerinde bugüne kadarki en yüksek başarı sırasını elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Başarılı tablodan dolayı öğretmenleri ve öğrencileri tebrik eden Erdoğan, bunların aynı zamanda eğitim politikalarının ve yöntemlerinin ne kadar isabetli olduğunu açık şekilde gösterdiğini belirtti.

"Hakkın, hakikatin ve güzelliğin peşinde olan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Erdoğan, son dönemde eğitim felsefelerinde adeta bir paradigma revizyonuna giderek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni geliştirdiklerini dile getirdi.

Esaslı bir dönüşümü ihtiva eden bu modeli, çağın ihtiyaçları ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Merhum Nurettin Topçu bir yazısında şöyle diyordu: 'Alem üç şeyin mecmuundan ibarettir, varlık, düşünce ve hareket. Bunların hepsini kendinde toplayan insan, üç şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır. Hakikatin, hayrın ve güzelliğin'. Biz de yeni öğretim programımızla bir yandan öğrencilerimizi akademik olarak en donanımlı şekilde hayata hazırlarken diğer yandan da okuyan, düşünen sorgulayan bununla birlikte hakkın, hakikatin ve güzelliğin peşinde olan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tüm kesimlerle istişare içinde, bilimsel ve pedagojik ilkeleri esas alacak şekilde hazırladıkları bu modeli, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulamaya başladıklarının altını çizen Erdoğan, mesleğini özveriyle yapan idealist öğretmenlerin de desteğiyle bilgili, karakterli ve şuurlu bir gençliği, yarınların Türkiye'sine kazandırmış olacaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen eski Bakanımız ve Ordu Milletvekilimiz Mahmut Özer'i, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i, yüklenici firmalarımızı ve hayırseverlerimizi, TMSF'yi, işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tekrar tebrik ediyorum, tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin hayırlı ve bereketli bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Programdan notlar

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bazı AK Parti milletvekilleri, eski futbolcu Mesut Özil ve öğrenciler katıldı.

Erdoğan, açılışın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)