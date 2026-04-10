Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

10.04.2026 17:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, FIFA Başkanı Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, arkasında "Erdoğan" yazılı 26 numaralı forma, dünya kupası replikası ve dünya kupasında oynanan topu hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Hacıosmanoğlu da Erdoğan'a A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: AA

