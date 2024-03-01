Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti\'nin Kurulması Şarttır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla ödeyebilir. Bunun için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin teşekkülü şarttır." dedi.
Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışında yaptığı konuşmada, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in soykırımı önlemesi yönünde aldığı ihtiyati tedbir kararı ortada olmasına rağmen, Netanyahu yönetiminin işgal, yıkım ve katliam politikalarını dün olduğu gibi pervasızca sürdürebildiğini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İsrail'e ilk günden beri koşulsuz destek veren Batılı güçler ise 'tazıya tut, tavşana kaç' diyen ikiyüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor. Sözler eylemle desteklenmedikçe ne Filistin'deki zulmü durdurmak ne de uluslararası sisteme güveni yeniden inşa etmek mümkündür. Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla ödeyebilir. Bunun için 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin teşekkülü şarttır."
"Uluslararası toplumu, Gazze'ye ve Filistin davasına sahip çıkmaya davet ediyorum"
"Bu maksatla garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya Türkiye olarak hazır olduğumuzu belirttik." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Gelecekte de Filistinli kardeşlerimize gereken desteği verecek, Gazze'nin yeniden toparlanmasına da elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Buradan bir kez daha uluslararası toplumu, Gazze'ye ve Filistin davasına samimiyetle sahip çıkmaya davet ediyorum. Dünyanın dört bir yanında hemen her hafta meydanları dolduran, zulmü lanetleyen, tüm baskılara rağmen gerçekleri cesaretle dile getiren tüm Filistin dostlarına şükranlarımı sunuyorum. Forumumuzun, bir daha benzer katliamların yaşanmaması için neler yapabileceğimiz noktasında verimli tartışmalara vesile olmasını diliyorum."
Dünya genelinde etkili olan olumsuzluklara rağmen Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini anlatan Erdoğan, Balkanlar'ı bölgesel sahiplenme ve birliği temelinde barış, istikrar ve refahın hakim olduğu bir coğrafya olarak gördüklerini söyledi.
Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabaları yoğunlaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, Orta Asya ile ekonomiden enerjiye, eğitimden kültüre, ulaşımdan savunma sanayine işbirliğinin güçlendiğine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı aracılığıyla Türk dünyasının birlikte daha güçlü kılınmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin sona ermesiyle Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecini Azerbaycan ile yakın eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Erdoğan, "Köklü bağlarımızın olduğu Afrika kıtasıyla ve Latin Amerika ülkeleriyle işbirliğimizi karşılıklı saygı temelinde daha da ilerleteceğiz. 'Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün' şiarıyla çalışmaktan geri durmayacağız." diye konuştu.
Forumdan notlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salona eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki devlet ve hükümet başkanları ile girdi.
Antalya Diplomasi Forumu'na özel hazırlanan videoda, İsrail'in Gazze'deki katliamları, Rusya- Ukrayna savaşı, küresel iklim krizi, açlık, kuraklık ve doğal afetlere dikkati çekildi.
Videoda, küresel sorunlar ve sınamalar karşısında diplomasinin önemi vurgulandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisinden kesitler yer aldı.
(Bitti)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti'nin Kurulması Şarttır - Son Dakika
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'de yapılması planlanan HES projesine karşı bölge halkı protesto düzenledi. Uzungöl Turizimciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, projenin turizme ve çevreye zarar vereceğini belirterek, projenin yeniden incelenmesini ve iptal edilmesini talep etti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan mart ayı meclis toplantısında, şehrin inşası ve ihyası konusunda önemli adımlar atıldığı belirtildi. Asya, toplumun her kesimi için güzel işlere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve siyasetin hizmet üretmek amacıyla yapıldığını vurguladı. Gelecek dönemde de aynı anlayışla hareket edeceklerini ve şehrin daha güzel bir şekilde inşa edilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, pazar esnafıyla buluşup talepleri dinledi. Başkan Ergin, 'Gönülden gönüle sohbetlerimizde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dinledik. Sarımsaklı'da yapacaklarımızı konuştuk' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinde kurulan Fatih Pazar Yeri'nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar, hayat pahalılığından ve alım güçlerinin düşmesinden yakınarak sorunlarını dile getirdi. Çerçioğlu ise sosyal belediyecilik anlayışını artırarak devam ettireceklerini belirtti.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Bekirler, Doğuca, Hamidiye, Ulupınar, Durasıl ve Hasköy Mahalleleri'ni ziyaret ederek, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacağını söyledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, meclis üyesi adaylarıyla birlikte Muhtarlar Derneği, Çilek Halk Otobüsçüleri Kooperatifi ve Murat Taksi durağını ziyaret etti. Posbıyık, 'Ereğli'de kaotik ortama ve çetelere izin vermem. Kdz. Ereğli halkının haklarını sonuna kadar savunacağım' dedi.
Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmarisli gençlerle bir araya gelerek soruları cevapladı ve Marmaris'in geleceği için adım attığını belirtti.
1984-1994 yılları arasında iki dönem Batman Belediye Başkanlığı, 1987-1990 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Belediyeler Birliği Başkanlığı, 20-21-26 dönem Batman Milletvekilliği yapan Hamidi, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hamidi'nin cenazesi, memleketinde defnedilmek üzere Batman'a getirilecek.
Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti. Yaralılar acil servise taşınırken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?