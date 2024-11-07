- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
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