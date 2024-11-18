Erdoğan'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Erdoğan\'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, 2 milyondan fazla insanın sağlıklı gıda ve suya erişiminin olmadığını belirtti. Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında derhal ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

18.11.2024 21:45
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(ANKARA) - Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşa dikkati çekti. Gazze'de 2 milyondan fazla insanın sağlıklı gıda ve suya erişemediğini vurgulayan Erdoğan, "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşa dikkati çekerek kalıcı ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır. Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı. "Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: ANKA

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