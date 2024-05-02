Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

02.05.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Gambiya'da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Zirvesi'nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileğini iletti ve zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için gelecek dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Adama Barrow, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:07:02. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement