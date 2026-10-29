Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde yürüttüğümüz Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün göstermiştir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde yürüttüğümüz Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün göstermiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde yürüttüğümüz Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün göstermiştir"
Kaynak: AA