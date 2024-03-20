Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Gazze'deki katliamların üzüntüsüyle buruk bir ramazan yaşıyoruz. Türkiye olarak bilinen ve bilinmeyen yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız"
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ilkokul öğrencisi soluk borusuna kaçan elma parçası nedeniyle nefes alamaz hale geldi. Öğretmen Özgül Güzin Fidan, çocuğun durumunu fark ederek Heimlich manevrası yaparak elma parçasını çıkardı ve öğrencinin nefes almasını sağladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleri ile dünyanın ilgisini çeken Erciyes Kayak Merkezi, İskandinav ülkelerinden turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Apollo Sports yöneticileri, Erciyes'e gelerek kayak merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu ve tatil paketleri hazırladı. Gelecek sezon itibariyle İskandinav ülkelerinden turistler Erciyes'e gelmeye başlayacak.
Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, biriktirdiği kefen parasını İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Yüksek, geçen yıl da biriktirdiği parayı Kahramanmaraş merkezli depremzedelere bağışlamıştı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, T. A., R.E. K. ve İ.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadeleri alındıktan sonra soruşturma devam ediyor.
Ankara'da yaşanan olayda kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Derya Çetinkaya, Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yaralanan oğlu ve kocası ise hastanede tedavi altına alındı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını ve OECD ortalamalarını yakaladığını belirtti. Bakan Tekin, yapılan yatırımlarla derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığını, okulların teknolojik donatımlarının iyileştirildiğini ve tüm okulların internet erişim ağına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de son 20 yılda eğitime yapılan yatırımların önemli adımlar olduğunu ve bu süreçte eskiyen okulların yenilenmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin içeriğiyle ilgilenmeye odaklandıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceklerini belirterek, 'Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye'ye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler.' dedi. Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Adıyaman'da T.A idaresindeki otomobil ile B.K. idaresindeki motosiklet Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynatan ve oynayan şahıslara işlem yapıldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Doğuyaka Mahallesi'nde horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. 15 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı ve 6 adet horoz muhafaza altına alındı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen ikamet sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, play-off hedefiyle çalıştıklarını ve rakip ayırt etmeden maçları kazanmak istediklerini belirtti. Anadolu Efes karşılaşmasında taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen Çaylan, maçın bilet fiyatlarının uygun olduğunu ve Muradiye Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurmayı arzu ettiklerini ifade etti.
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