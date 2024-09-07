Erdoğan Gölcük Hastanesi'nin Açılışını Yapacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının açılışını yapacak.

X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının 51 bin 31 metrekare kapalı alanda bulunduğu belirtildi.

Hastanede, 64 poliklinik ile 9 ameliyathane odasının olduğu, 39'u yoğun bakım, 32'si acil servis, 26'sı hemodiyaliz biriminde olmak üzere toplam 300 yatak bulunduğu ifade edilen paylaşımda, hastanenin fotoğraflarına da yer verildi.