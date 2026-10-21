Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve geçmiş olsun dileklerini ilettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti
Kaynak: AA