Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi - Son Dakika