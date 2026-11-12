Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MekkeSavunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi
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12.11.2026 16:18:04. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran'daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini bildirdi - Son Dakika