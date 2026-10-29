Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti
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29.10.2026 20:35:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti - Son Dakika