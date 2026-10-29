Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, TDT'nin 13. Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini, toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti