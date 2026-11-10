Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Türkmenistan işbirliğinin artması için adımlar atmaya devam edileceğini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Türkmenistan işbirliğinin artması için adımlar atmaya devam edileceğini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye- Türkmenistan işbirliğinin artması için adımlar atmaya devam edileceğini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı
Kaynak: AA