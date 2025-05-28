Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz Bebeğimiz Azerbaycan ile Aramızdaki Muhabbeti Güçlendirerek Devam Ettireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz Bebeğimiz Azerbaycan ile Aramızdaki Muhabbeti Güçlendirerek Devam Ettireceğiz

28.05.2025 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü programında; "Obamız, yuvamız ve göz bebeğimiz Azerbaycan ile aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi, Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü programında; "Obamız, yuvamız ve göz bebeğimiz Azerbaycan ile aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi, Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan- Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'daki Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü programına katıldı. Erdoğan şöyle konuştu:

"Can Azerbaycan denilince iki devlet, bir millet deyince yüreğinde fırtınalar kopan 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi buradaki tabloda üç devlet, tek millet. Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü vesilesiyle ortak kültürümüzü ve kardeşliğimizi vurguladığımız bu anlamlı buluşmada sizlerle beraber büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Bağımsızlık Gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbal yolunda verdiğiniz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandırılan kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin.

Obamız, yuvamız ve göz bebeğimiz Azerbaycan ile aramızdaki muhabbeti inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. İyi günde olduğu gibi, Allah korusun, zor günlerinde de Azerbaycan halkının her zaman yanında olacağız. Rabbim Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin diyorum.

1918'de Azerbaycan'da kurulan Cumhuriyet idaresi nasıl istiklalin ve hür iradenin timsali haline geldiyse Karabağ'daki bağımsızlık zaferi de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi bugün çok daha parlak ve kuvvetli şekilde Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığıyla birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota sadece bir zaferin değil, bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oldu.

Hatırlayacaksınız, daha evvel Karabağ'ın dünyaya açılan Fuzuli ve Zengilan Uluslararası Havalimanlarını İlham kardeşimle birlikte hizmete almıştık. Bugün de ne mutlu ki Laçın Uluslararası Havalimanı'nı açmak yine bize nasip oldu.

"Muzaffer Başkomutan Aliyev'in barışın mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz"

Enerjiden ulaştırmaya, savunmadan ticarete, tarımdan eğitime her alanda Azerbaycan ile hamdolsun güçlü iş birlikleri kuruyoruz. İlham kardeşimin eşsiz katkılarıyla münasebetlerimizi her geçen gün sadece bölgeye, tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıyoruz. İstikrar abidesi olarak yükselen Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. 30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir. Bugün geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz. Muzaffer Başkomutan Sayın Aliyev'in barışın da mimarı olarak adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz Bebeğimiz Azerbaycan ile Aramızdaki Muhabbeti Güçlendirerek Devam Ettireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:28:15. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göz Bebeğimiz Azerbaycan ile Aramızdaki Muhabbeti Güçlendirerek Devam Ettireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.