Cumhurbaşkanı Erdoğan güven mektuplarını sunan büyükelçileri kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan güven mektuplarını sunan büyükelçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan güven mektuplarını sunan büyükelçileri kabul etti
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Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

(ANKARA) - Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada'nın Ankara Büyükelçilerini kabul ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki kabulde, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson ve Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Kaynak: ANKA

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