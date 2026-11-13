Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
13.11.2026 18:38:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi. - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye'nin normalleşme adımları ile Libya'daki son durum da gündeme geldi. - Son Dakika