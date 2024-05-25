Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç Getirildi, 7 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç Getirildi, 7 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Libya Büyükelçiliği\'ne Güven Begeç Getirildi, 7 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar getirildi, 7 üniversiteye ise yeni rektör atandı. Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne de Bedri Sinan Gül atandı.

25.05.2024 04:37
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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'ne Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar getirildi, 7 üniversiteye ise yeni rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre; Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği'ne de Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ayrıca; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Musa Kazım Arıcan, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Hakan Özkardeş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'ne Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Ersoy Kocabıçak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mustafa Ege Yazgan, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'ne Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Mustafa Kara atandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne de Bedri Sinan Gül getirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç Getirildi, 7 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Libya Büyükelçiliği'ne Güven Begeç Getirildi, 7 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı - Son Dakika
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