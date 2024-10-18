Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabulü sona erdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.