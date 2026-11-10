Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Kaynak: AA