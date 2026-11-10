Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı