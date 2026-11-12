Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüşmesinde Türkiye-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüşmesinde Türkiye-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüşmesinde Türkiye-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüşmesinde Türkiye-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi
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12.11.2026 14:35:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüşmesinde Türkiye-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüşmesinde Türkiye-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi - Son Dakika