Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olacak Kılıç'a, başkan Dinçer makam aracını tahsis etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olacak Kılıç'a, başkan Dinçer makam aracını tahsis etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın misafiri olacak Kılıç\'a, başkan Dinçer makam aracını tahsis etti

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği esnaf Turgut Kılıç'a, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer makam aracını tahsis etti.

30.04.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği esnaf Turgut Kılıç'a, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer makam aracını tahsis etti.

Dinçer, yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturan 58 yaşındaki ayakkabı tamircisi Turgut Kılıç'ın çöpe atılan ekmeleri toplayıp kuşlara vermesiyle ve samimiyetiyle herkesin gönlüne taht kurduğunu söyledi.

Kılıç'ın duygularının ve hissettiklerinin herkesi derinden etkilediğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Turgut amcamızın yaşadığı deneyim, aslında toplumsal dayanışmanın ve insani duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kendisi çöplerden topladığı ekmekleri kuşlara veriyor. Bu konuda hissetleri ve duyguları kalplere dokundu. Turgut amcamıza duyarlı davranışından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, onun gibi güzel bir insanın aramızda olduğu için gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" programına Turgut Kılıç'ı davet etti. Külliye gitmesi için makam aracımı Turgut amcaya tahsis ettim. Kendisi bu habere çok sevindi. Programa katılmaktan mutluluk duyacağını belirtti."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Evren Dinçer, Aksaray, 1 Mayıs, Evren, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olacak Kılıç'a, başkan Dinçer makam aracını tahsis etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:57:25. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olacak Kılıç'a, başkan Dinçer makam aracını tahsis etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement