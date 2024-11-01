Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği es-Sudani ile görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?