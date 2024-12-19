Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.
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